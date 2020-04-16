Апрель 16th, 2020

Всед за ценами на нефть ускорился обвал экономики РФ

Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса могут составить порядка 17,9 трлн рублей, в то время как около 15,5 млн человек могут оказаться невостребованными на рынке труда. Такие оценки, как сообщают «Известия», приводит Национальное рейтинговое агентство (НРА).

По прогнозам НРА, такой сценарий возможен, если не будут приняты дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.

«Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей. Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса», — констатируют в агентстве.

Максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания (в 2020 году сокращение добавленной стоимости может составить до 83,9%), кроме того, потери ожидают всю сферу услуг (-77,5%), производство одежды и обуви (-52,7%), а также области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%).

При этом в обзоре указывается, что на сегодняшний день уже принятые правительством меры поддержки экономики — кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей, мораторий на банкротства, меры первоочередной адресной поддержки отдельным сферам — оцениваются в 2 трлн рублей. «На наш взгляд, эта помощь пока является «пожарной». Она способна решить текущие и неотложные задачи, помочь предприятиям остаться «на плаву», но эти меры не будут способствовать быстрому восстановлению экономики «после карантина», — цитирует газета представителя агентства.

Путин в ходе совещания с членами кабинета министров в среду потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Глава государства дал поручение включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами. В частности, предприятия МСП в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Кроме того, президент предложил дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. По его словам, у субъектов федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.