Апрель 16th, 2020

Врачи запретили разбавлять алкоголь водой — это очень опасно





Врачи запретили разбавлять алкоголь водой — это очень опасно и может привести к длительным нарушениям пищеварения. Крепкие напитки лучше закусывать, а не разбавлять водой. Группа врачей высказалась в АИФ, как правильно употреблять напитки, чтобы не разрушить желудок и органы.

«Алкоголь не следует разбавлять. Если речь идет о напитках бочковой крепости, то для человека может быть некомфортной сама крепость, бывают же напитки с крепостью более 60 градусов. Вкус самого виски может быть приятным, а его крепость — нет, в силу того, что у человека не совсем развиты и адаптированы рецепторы. В таком случае напиток можно разбавить водой комнатной температуры. Рекомендуют разбавлять напиток до того градуса, до которого комфортно, но это все равно немного. Для порции 50 мл это где-то одна или две чайные ложки воды. Другими словами, разбавлять нужно в пропорции 1:5. Соответственно, никакого льда уже добавлять не нужно», — говорит эксперт по алкоголю Евгений Аристов.

Кроме того, эксперт считает, что крепкие напитки (водка, виски, коньяк, ром и т.д.) закусывать, а не разбавлять.





«На самом деле много крепких напитков человек физически не выпьет. Да, есть такие напитки, как сангрия, например, которые по умолчанию разводятся. Получается слабоалкогольный коктейль. Но разводить крепленое красное вино или марочный портвейн — это порча продукта. Так могут делать лишь те, кто не способен себя контролировать. Если у человека есть в голове хоть немного мыслей, то он в состоянии себя контролировать и может определить, что выпить 50 грамм коньяка или 200 грамм вина — это примерно одно и тоже», — рассказывает гастроэнтеролог Алексей Парамонов.



Гастроэнторолог также добавил, что любой алкоголь категорически противопоказан для людей с любыми острыми и хроническими заболеваниями печени — их может убить даже одна рюмка.