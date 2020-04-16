Апрель 16th, 2020

Вера Брежнева наконец разделась перед фотографом

38-летняя Вера Брежнева делится секретами красоты в отдельном аккаунте в инстаграме VB Diary. Сегодня звезда опубликовала фото топлес, сделанное в собственной ванной, и рассказала о своем рационе. Исполнительница призналась, что как бы она ни старалась правильно питаться, она живой человек, и иногда «бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда — умышленные».

Для того, чтобы помогать своему организму, Вера устраивает разгрузочные дни:

Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Также в разгрузочные дни полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов,

— написала Брежнева, отметив, что в разгрузочные дни делает упор на овощи, фрукты, ягоды и крупы.

Супруга Константина Меладзе советует устраивать такие дни один—два раза в неделю. И главное — продолжать пить достаточное количество воды. Брежнева — противница голодания и отмечает, что еще не готова на несколько дней полностью отказываться от пищи.

В разгрузочные дни я ем так же, как обычно, три раза в день. Никакого стресса для организма. Очень мягкая разгрузка, но на утро после нее — приятный результат в виде легкости. В эти дни тренировки в обычном режиме. Ничего не меняется. Просто облегченное питание,

— добавила она.

Вера также рассказала, как питается во время карантина. Из-за изоляции певица ест больше обычного, но спасают разгрузочные дни.

Звезда призналась, что научилась получать удовольствие от того, что всю неделю правильно питается.

Хорошо себя чувствую, тренируюсь, и потом — раз в неделю с таким же удовольствием начала позволять себе на завтрак или обед (это важно, что не на ужин) — все, что мне хочется. И сначала, когда я еще любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас. Вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась (максимум два куска),

— написала Брежнева.

Вера рассказала, что разлюбила торты, но периодически балует себя варениками с вишней. Из «запрещенки» звезда любит пельмени с курицей, жареную картошку с луком и сырники.

Я скучаю по молочке и таким образом себя балую. Но это не все сразу! Раз в неделю на завтрак или обед одно такое блюдо. Чаще всего после такого я уже даже не ужинаю. Это уже разгрузка,

— подытожила она.