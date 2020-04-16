Апрель 16th, 2020

В Украине стартует продажа земли: названа стоимость гектара

Закон об открытии рынка земли в Украине приняла Верховная Рада ночью 31 марта

Продажа земли в Украине теперь станет возможной благодаря принятию закона об открытии рынка земли, который в ночь с 30 на 31 марта приняли народные депутаты. Когда в Украине можно будет купить землю, кто сможет приобрести, и сколько она будет стоить — в материале Styler.

Отметим, что законопроект приняли только после встречи Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа».

Закон о рынке земли в Украине поддержали 259 народных депутатов. Его поддержали партия «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Голос», «Доверие» и часть внефракционных нардепов. А вот «Батькивщина» и ОПЗЖ не дали ни одного голоса.

Во время выступления в Раде Зеленский объяснил необходимость принятия земельного закона требованием МВФ — это одно из условий для получения транша.

Законопроект предусматривает, что цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Таким образом придется обращаться за оценкой к специалистам, например на https://urdis.ru/ocenka-zem…, где это сделают достаточно быстро. Такая норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Предварительно эксперты оценивают стоимость гектара земли в 2-3 тысячи долларов. Но есть мнение, что уже через 2-3 года эта цена возрастет до 5 тысяч долларов, а с 2026 года — более 10 тысяч.