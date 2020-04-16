Апрель 16th, 2020

В Украине искусственно создают дефицит зерна и хлеба

История с масками повторяется, только теперь с зерном.

1) Вывозим стратегические запасы

2) создаём дефицит

3) поднимаем цены

4) закупаем обратно по цене выше

5) вводим госрегулирование.

Victor Mysliwiec: Намного богаче чем при Порошенко стали жить селяне всего за один год президентства Зеленского. Улучшилась плодородность почв Украны, значительно выросла урожайность всех сельхозкультур.

И даже сегодня, когда во всем мире стагнация упадок, карантин и коронавирус и все заняты запасами на черный день, только за один последний месяц экспорт зерна из Украины вырос на 70%!

Ура, товарищи!







Только с 14 по 20 марта, украинские морские порты экспортировали 1,18 млн. т. основных зерновых культур, что на 26% больше, чем неделей ранее (933 тыс. т с учетом актуализации данных).

Об этом пишет специализированное издание Инфоиндустрия. В тройку основных направлений поставок украинского зерна, вошли Египет (272 тыс. т), Южная Корея (110 тыс. т) и Китай (91 тыс. т).

Лидирующее место по объемам экспорта зерновых в 2019/20 МГ занимает порт Николаев (13,94 млн т). Второе место занимает порт Черноморск (10,08 млн т), третье — порт Пивденный (7,95 млн т).







Раз уж вы всё равно вводите госрегулирование, то почему бы не вводить его ДО того, как всё вывезли? Нафига его делать ПОСЛЕ, когда дефицит уже создан и цены не могут не расти? Или у вас задача стимулировать чёрный рынок? Не понимаю.