В США опустевшие пляжи захватили крокодилы

Опустевшие пляжи мексиканского курорта Ла-Вентанилья, штат Оахака, захватили крокодилы. Об этом сообщает сайт Mexico News Daily.

Ла-Вентанилья славится своими крокодилами, однако обычно они прячутся в лагуне у истока реки Тонамека, а пляжи занимают туристы. В начале апреля мексиканское правительство закрыло все пляжи в стране для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Когда курорты опустели, рептилии осмелели и начали выползать из лагуны. На днях на пляже заметили пять крупных особей.

В Мексике встречаются острорылые крокодилы, также обитающие во Флориде и на севере Южной Америки. Как правило, их длина не превышает трех-четырех метров, однако в Пуэрто-Рико и в бассейнах южноамериканских рек встречаются крупные самцы длиной пять-шесть метров.