В США нашли быстрое лечение коронавируса с помощью известного препарата

В США впервые вылечили пациента с коронавирусной инфекцией гимсилумабом — препаратом, который может помочь снизить смертность от COVID-19 за счет уменьшения летальности от острого респираторного дистресс-синдрома. Об этом Университетская клиника Темпл сообщила на своем сайте. Многие пациенты, инфицированные коронавирусной инфекцией, испытывают сверхактивный иммунный ответ, который приводит к повреждению легких и острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС). Общий уровень смертности пациентов с ОРДС составляет 41% даже несмотря на использование аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Для борьбы с ОРДС можно использовать гимсилумаб — человеческое моноклональное тело, которое позволяют снизить уровень гипервоспаления легких у людей во время болезни.
Гимсилумаб уже был протестирован в нескольких неклинических исследованиях, а также двух крупных клинических исследованиях, в том числе четырехнедельном исследовании фазы 1 на здоровых добровольцах. Кроме того, его уже испытали на животных с коронавирусной инфекцией и больных COVID-19 в Китае.
В ближайшее время ученые начнут новое исследование действия препарата на 270 пациентах с COVID-19, сильным повреждением легких и ОРДС. В случае, если терапия пройдет успешно, ВОЗ может включить лечение гимсилумабом в список обязательных процедур при осложнении ОРДС на фоне COVID-19.
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