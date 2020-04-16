В США нашли быстрое лечение коронавируса с помощью известного препарата

Для борьбы с ОРДС можно использовать гимсилумаб — человеческое моноклональное тело, которое позволяют снизить уровень гипервоспаления легких у людей во время болезни.

Гимсилумаб уже был протестирован в нескольких неклинических исследованиях, а также двух крупных клинических исследованиях, в том числе четырехнедельном исследовании фазы 1 на здоровых добровольцах. Кроме того, его уже испытали на животных с коронавирусной инфекцией и больных COVID-19 в Китае.

В ближайшее время ученые начнут новое исследование действия препарата на 270 пациентах с COVID-19, сильным повреждением легких и ОРДС. В случае, если терапия пройдет успешно, ВОЗ может включить лечение гимсилумабом в список обязательных процедур при осложнении ОРДС на фоне COVID-19.