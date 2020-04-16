Апрель 16th, 2020

В порту Японии обнаружили рекордную партию кокаина

В японском порту полиция случайно обнаружила рекордную партию наркотиков. 700 кг кокаина нашли на одном из пришвартованных суден.

Полиция Японии никогда не находила настолько большие грузы. Стоимость партии оценивают в 14 миллиардов йен (130 миллионов долларов).

Правоохранительные органы подозревают, что кокаин мог приплыть в Иокогаму случайно: вероятно, контрабандисты просто не смогли вывезти его за границу. В причастности к происшествию подозревают некий международный синдикат.

Источники издания сообщают, что судно, на котором обнаружили партию, прибыло в порт еще несколько месяцев назад.В причастности к делу с наркотиками подозревают таможенников,которые досматривали судно по прибытию.