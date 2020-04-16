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В порту Японии обнаружили рекордную партию кокаина

кокаинВ японском порту полиция случайно обнаружила рекордную партию наркотиков. 700 кг кокаина нашли на одном из пришвартованных суден.

Полиция Японии никогда не находила настолько большие грузы. Стоимость партии оценивают в 14 миллиардов йен (130 миллионов долларов).

Правоохранительные органы подозревают, что кокаин мог приплыть в Иокогаму случайно: вероятно, контрабандисты просто не смогли вывезти его за границу. В причастности к происшествию подозревают некий международный синдикат.

Источники издания сообщают, что судно, на котором обнаружили партию, прибыло в порт еще несколько месяцев назад.В причастности к делу с наркотиками подозревают таможенников,которые досматривали судно по прибытию.

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