Апрель 16th, 2020

В Камбодже отпраздновали бат-мицву правнучки короля Монивонга

Элиор Кэрогли в традиционном камбоджийском одеянии. Фото: Kang Predi and Teh Ranie, JTA

Эта невероятная история началась много лет назад, когда у посла Камбоджи в США и наследной принцессы Сисоват Нори Бонг Нга родилась дочь Сатсови. Семья жила в Вашингтоне, но большая часть детства Сатсови (или, на американский лад, Сьюзи) прошла в Калифорнии. Девушка, воспитанная в буддийских традициях, встретила своего будущего мужа на вечеринке в Лас-Вегасе. Иранский еврей Рэй Кэрогли покинул родину после Исламской революции 1979-го и осел в США, где продолжал соблюдать традиции иудаизма. Молодые люди начали встречаться, но однажды Рэй сказал, что пару дней не будет выходить на связь — приближался Рош а-Шана. Сьюзи упросила взять ее в синагогу, и пришла в восторг от увиденного. Девушка приняла консервативный гиюр, вышла замуж за Рэя, а девять лет спустя прошла повторный гиюр у ортодоксального раввина.

Все это было непросто, учитывая отчуждение от матери — наследной принцессы Камбоджи, и косых взглядов со стороны родственников мужа. Тем не менее, сегодня пара живет в еврейском пригороде Лас-Вегаса, воспитывая в еврейских традициях трех своих детей — Элиор, Матанела и Элиава.

Семья принимает до 30 человек на шабат и еще больше — на еврейские праздники, например, в гигантской сукке четы Кэрогли помещается 120 человек, а Пуримшпиль ежегодно собирает 500 гостей. «Она зажигает свечи, где бы ни оказалась», — с гордостью рассказывает о Саре Брахе (так теперь зовут Сьюзи) муж.

Вместе с тем, Сатсови/Сьюзи/Сара Браха остается членом королевской семьи Камбоджи, поэтому супруги приняли решение официально отметить бат-мицву дочери в Пномпене (хотя до этого церемония уже прошла в США).

Королевская семья на праздновании бат-мицвы Элиор. Фото: Chabad.org

Это событие, безусловно, войдет в историю Камбоджи. Место для празднования — исторический отель Raffles Le Royal — помог выбрать дедушка Элиор — нынешний король страны Нородом Сиамони. Кухня была тщательно откашерована хабадским раввином, в качестве звездного шеф-повара был приглашен израильтянин Коби Мизрахи, которому помогала мать виновницы торжества.

Для членов королевской семьи, живущих в Камбодже, церемония бат-мицвы стала первым знакомством с еврейскими традициями. Сама Элиор исполняла на рояле классические еврейские, персидские и камбоджийские мелодии, а в шабат почетный караул сопровождал семью Кэрогли в местный Бейт-Хабад.

Кроме того, семья официально встретилась с Его Величеством Нородомом Сиамони и королевой-матерью Нородом Монинеат. Когда Рэя спросили, остается ли его жена камбоджийской принцессой, он ответил: «Я называю ее моей королевой». Что касается Элиор, то в ней легко уживаются персидская, камбоджийская и еврейская идентичности. «Просто здорово быть частью всего понемногу», — говорит девочка.

Александр Файнштейн

http://hadashot.kiev.ua/content/v-kambodzhe-otprazdnovali-bat-micvu-pravnuchki-korolya-monivonga