Апрель 16th, 2020

В Египте внезапно открыли доступ ко всем гробницам

Египетское Министерство по делам древностей, занимающееся защитой и сохранением историко-культурного наследия страны, запустило серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим сооружениям, которыми знаменита родина фараонов. Виртуальные туры представляют собой 3D-модели помещений, составленные из множества снимков. Получается аналог функции «Просмотр улиц» от Google, только вместо улиц здесь гробницы и другие древние места.

Очень круто…

По виртуальной копии сооружения можно свободно перемещаться, приближать камеру и находиться внутри сколько захочешь — никто не прогонит. К тому же в 3D-модели нет очередей.

Среди оцифрованных туров стали доступны:

Гробница фараонов Рамсеса V и Рамсеса VI

Катакомбы Ком эль-Шукафа

Некрополь Бени-Хасан

Синагога Бен Эзра

Мечеть-медресе султана Баркука

Красный монастырь

Гробница царицы Мересанх III

Гробница Менны