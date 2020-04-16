В Чили обнаружили гигантский рисунок инопланетянина





Эксперты из Международного фонда культуры и науки о жизни сделали весьма необычное открытие: они обнаружили рисунок инопланетянина, длина которого составила 25 метров.





Сперва находка была сделана в приложении Google Earth, а затем – в реальности, сообщают Новости планеты.

Отмечается, что изображение инопланетянина с тремя пальцами на руках имеется близ населенного пункта Уара (область Тарапака). Как и другие рисунки местности, обнаруженный создан выскабливанием верхнего слоя с окаменелого грунта. Такая техника называется геоглифом.

Самым огромным геоглифом считается «гигант Атакамы» длиной 119 м. На этой картине тоже изображено странное создание, только уже без пальцев. Касательно недавнего открытия: уфологи уверены, что между трехпалым созданием на рисунке и 3-палыми мумиями из Наска имеется взаимосвязь. К слову, дистанция между объектами составляет всего лишь 800 км.

Мумия, обнаруженная фермером, имела по 3 пальца как на руках, так и на ногах. Ученые подтвердили, что останки не поддельные, в них даже обнаружили ДНК человека. Может быть, на геоглифах изображены именно эти мумии.