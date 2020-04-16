

Ученые обнаружили смертельную опасность фруктовых соков — они могут нанести серьезный вред организму.

По словам медиков, постоянное употребление фруктовых соков повышает риск развития жироотложения в печени.

Результаты масштабных исследований показали, что многие из фруктовых соков не менее вредны, чем сладкая газировка. Дело в том, что регулярное употребление магазинных фруктовых соков приводит к заболеванию жировым гепатозом, которое характеризуется избытком липидов в клетках печени.

«При употреблении более литра сока в день, даже свежевыжатого, риск заболевания жировым гепатозом увеличивается в 5 раз. Также повышается риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили исследователи.

Эту особенность ученые связывают с чрезмерной концентрацией фруктозы в соках и недостаточным содержанием клетчатки, которая бы нивелировала ее негативное влияние на внутренние органы.