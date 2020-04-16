Ученые НАСА управляют марсоходом Curiosity из дома

Как и многие люди в мире, в условиях пандемии коронавируса ученые из команды НАСА, отвечающей за марсоход Curiosity, вынуждены работать удаленно.

С 20 марта команда, обычно управляющая марсоходом из Лаборатории реактивных двигателей НАСА в Калифорнии, работает из дома.

В программировании каждой последовательности действий марсохода задействовано до 20 человек, которые разрабатывают и тестируют команды в одном месте, поддерживая связь с десятками сотрудников, работающих в других местах. Ожидая перевода на удаленную работу, ученые заранее подготовили наушники, мониторы и другое необходимое оборудование.

Кое-что пришлось адаптировать. Так, операторы марсохода обычно пользуются стереоочками, однако их можно использовать только с компьютерами в лаборатории, поэтому ученым пришлось перейти на обычные 3D-очки, подобные тем, что выдают в кинотеатрах.

Для связи между собой ученые пользуются видеоконференциями и мессенджерами. Спустя два дня после перехода на удаленный режим команда направила Curiosity добывать образец породы в локации под названием Эдинбург.

Руководитель команды Кэрри Бридж по-прежнему поддерживает постоянную связь с сотрудниками, но в виртуальном режиме: порой для этого приходится запускать до четырех видеоконференций одновременно.