Ученые — эпидемия коронавируса продлится до 2020 года

При этом даже в случае естественного затухания эпидемии, когда один носитель вируса будет заражать в среднем меньше одного человека, возможность новой вспышки коронавирусной инфекции будет очень велика до 2024 года.

Исследователи отмечают, что пока непонятно, формируется ли у переболевших COVID-19 иммунитет к коронавирусу и сколько он может длиться. В Гарварде отмечают, что если иммунитет будет действовать более пяти лет, то, возможно, удастся практически полностью избавиться от вируса.

При этом специалисты ВОЗ, несмотря на заявления лидеров некоторых стран о возможном ослаблении карантина, также заявляют, что победить коронавирус удастся только с помощью вакцины.