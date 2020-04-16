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Ученые — эпидемия коронавируса продлится до 2020 года

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Повторная пандемия коронавируса Sars-CoV-2 может случиться до 2024 года, а существующий карантин может продлиться до 2022 года. Об этом пишет SCMP со ссылкой на вирусологов из Школы общественного здравоохранения Университета Гарварда. Согласно прогнозам, существующий карантин — с небольшими перерывами и послаблениями — может быть продлен вплоть до 2022 года. Такое развитие событий будет актуальным в случае, если вирусологи на разработают вакцину от коронавируса, либо если государства не увеличат возможности своих медицинских систем.

При этом даже в случае естественного затухания эпидемии, когда один носитель вируса будет заражать в среднем меньше одного человека, возможность новой вспышки коронавирусной инфекции будет очень велика до 2024 года.

Исследователи отмечают, что пока непонятно, формируется ли у переболевших COVID-19 иммунитет к коронавирусу и сколько он может длиться. В Гарварде отмечают, что если иммунитет будет действовать более пяти лет, то, возможно, удастся практически полностью избавиться от вируса.

При этом специалисты ВОЗ, несмотря на заявления лидеров некоторых стран о возможном ослаблении карантина, также заявляют, что победить коронавирус удастся только с помощью вакцины.

Category: Наука, Новости ﻿
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