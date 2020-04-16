У принца Гарри и Меган Маркл нашелся тайный защитник в королевской семье

Принцесса Анна, дочь королевы Великобритании Елизаветы II, заявила, что понимает причины переезда принца Гарри и Меган Маркл за океан. Об этом сообщает издание The Mirror.

Журналисты издания цитируют еще не опубликованное интервью принцессы для Vanity Fair и называют дочь королевы «тайной защитницей» отказавшихся от королевских титулов герцога Сассекского и его супруги.

«Я думаю, что жить без титулов им гораздо проще, и полагаю, большинство людей согласится, что наличие титулов влечет за собой множество сложностей», — отметила 69-летняя принцесса Анна в интервью. Она добавила, что, возможно, пара приняла правильное решение.

Журналисты издания отмечают, что принцесса Анна сама отказалась давать своим детям королевские титулы. Так же поступили принц Гарри и Меган Маркл по отношению с своему сыну Арчи Харрисону.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который оплатит расходы сына и невестки из личных средств.