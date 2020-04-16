Апрель 16th, 2020

Том Хэнкс стал донором крови для создания вакцины от COVID-19

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сдали кровь для разработки вакцины от коронавирус.

У звезд, которые переболели COVID-19, по версии врачей выработался иммунитет к вирусу.

Артист сдал кровь вместе со своей женой Ритой Уилсон, которая, как и он, была заражена COVID-19. Врачи сказали знаменитостям, что теперь они выработали иммунитет к вирусу.

Заметим, что недавно Уилсон заявила, что их с мужем лечили с помощью хлорохина, который вызывал множество побочных эффектов, поэтому она призвала людей быть более осторожными с приемом этих лекарств.

Напомним, месяц назад Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон объявили о заражении COVID-19. Подхватило супругов коронавирус в Австралии, куда они приехали работать над фильмом про Элвиса Пресли. Уже через неделю после госпитализации супруги виписалося из больницы. Пара вернулась в свой дом в Австралии после пребывания в изоляции в больнице Квинсленда. Со своей стороны, Том Хэнкс поделился с поклонниками, как сейчас себя чувствует после заражения коронавирусом.