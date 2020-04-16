Апрель 16th, 2020

Строительство атомных ледоколов в России остановилось из-за отсутствия паровых турбин

Российские атомные ледоколы переживают не лучшие свои времена. После того,как перестал работать двигатель на «Арктике»,появилась новость,что паровых турбин для третьего корабля «Урал» не будет.

Установку ждали еще в октябре прошлого года. Однако подрядчик не получил от заказчика денег и составные части турбин. Поэтому Кировский завод будет оспаривать иск на 200 млн рублей, который подал Балтийский завод.

Руководство завода заверяет,что на сроки сдачи «Урала» задержки, якобы, не повлияют. На «Росатоме» ждут корабль в 2022 году. Второй, «Сибирь», в 2021-м, а «Арктику», которая уже была должна ломать лед, в мае этого года, но это не факт.

На сроки сдачи ледоколов может повлиять и пандемия коронавируса, хотя пока производители ничего по этому поводу не сообщали.

Кировский завод поставляет паровые турбины для всех ледоколов серии. Однако уже с «Арктикой» начались проблемы. Изначально их собирался делать Харьковский турбинный завод, однако после событий 2014 года стенд пришлось строить на «Киров-Энергомаше». Быстро наладить импортозамещение не получилось. Аналогичная ситуация сложилась на Рыбинском заводе, который начал делать турбины для фрегатов.