 
 
Апрель 16th, 2020

Старейшей жительнице Пенсильвании подарили 150 банок пива на карантин

Немного позитива в ленту: американская старушка на карантине выпросила 150 банок пива.
Жительница американского штата Пенсильвания 98-летняя Оливи Веронеси оригинально пожаловалась на то, что у нее заканчивается пиво. Она сделала снимок, на котором она держит плакат с надписью «Мне нужно больше пива» и банку алкогольного напитка.
Снимок стал вирусным и компания-производитель пива доставила пенсионерке 150 банок. Десять пачек пива оставили на пороге ее дома. Веронеси написала новую табличку — «Получила больше пива».
Хоть кому-то хорошо на карантине.

Category: Новости, США ﻿
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