Апрель 16th, 2020

Старейшей жительнице Пенсильвании подарили 150 банок пива на карантин

Немного позитива в ленту: американская старушка на карантине выпросила 150 банок пива.

Жительница американского штата Пенсильвания 98-летняя Оливи Веронеси оригинально пожаловалась на то, что у нее заканчивается пиво. Она сделала снимок, на котором она держит плакат с надписью «Мне нужно больше пива» и банку алкогольного напитка.

Снимок стал вирусным и компания-производитель пива доставила пенсионерке 150 банок. Десять пачек пива оставили на пороге ее дома. Веронеси написала новую табличку — «Получила больше пива».