Апрель 16th, 2020

Стало известно, кто научил Брэда Питта целоваться (фото)

Известная голливудсткая актриса призналась, что она дала Брэду Питту то, что может дать не каждая женщина. Именно она, по ее словам, научила актера целоваться, за что он ей до сих пор благодарен.

На днях в одном из выпусков YouTube-шоу Келли Кларксон The Kelly Clarkson Show 58-летняя актриса Элизабет Макговерн поделилась забавной историей о совместной работе с Брэдом Питтом. Звезда сериала «Аббатство Даунтон» вспомнила, как в далеком 1994 году она снималась вместе с Брэдом в комедийной мелодраме «Услуга», — по сюжету картины герой Питта был экранным бойфрендом персонажа Макговерн.

Элизабет Макговерн в сериале «Аббатство Даунтон»

Элизабет призналась, что именно она стала тем человеком, который научил Брэда хорошо целоваться. Изначально Питт, которому на момент съемок было около 30 лет, по мнению Макговерн, делал это откровенно плохо, из-за чего им пришлось долго практиковаться:

Это была моя работа, ведь мы были на съемочной площадке. К слову, есть худшие способы зарабатывать на жизнь, поэтому я не жаловалась! Но да, он много раз ударил меня по зубам. Я сделала его таким, какой он есть. Он все узнал от меня,

— шутливо добавила Элизабет.

Напомним, что ранее другая актриса, Кирстен Данст, призналась, что ей не понравилось целоваться с Брэдом Питтом в кадре. Это произошло на съемках фильма «Интервью с вампиром» в том же 1994 году (тогда же на экраны вышел фильм «Услуга»). На момент съемок Брэду было 30 лет, а Кирстен всего 11:

Да, это было грубо! Я продолжаю стоять на своем! Было бы странно, если бы 11-летний ребенок сказал: «Это было здорово». Вы бы сразу подумали: «С ней что-то не так».

Кирстен уточнила, что это был ее первый поцелуй с мужчиной в жизни, и он был довольно невинным — Брэд и Кирстен просто на несколько секунд соприкоснулись губами.

Брэд Питт в фильме «Услуга»

Недавно о совместной работе с Брэдом Питтом над картиной «Однажды в… Голливуде» поведал Квентин Тарантино. Режиссер сказал, что 56-летний Питт все прекрасно знает о своей сексуальной привлекательности и умело ей пользуется на съемках.