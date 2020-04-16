США обвинили Россию одновременно в нарушении договоров по ядерному, химическому и биологическому оружию

Россия нарушает двусторонние и международные договоры об ограничениях на ядерные испытания и ядерное оружие, имеет незадекларированную программу химического оружия и сохраняет арсеналы биологического оружия, которые обязалась уничтожить в соответствии с Конвенцией 1972 года.Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении странами обязательств в сфере контроля над оружием массового уничтожения.

В 2019 года России продолжала нарушать 1-ю, 4-ю и 6-ю статьи Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, запрещающего испытывать и размещать ракеты и пусковые установки с радиусом от 500 до 5,5 тысячи километров, отмечает Госдеп. По данным американской стороны, на вооружении у России находится ракета SSC-8 SCREWDRIVER («Отвертка»), попадающая под действие соглашения.

Также Россия проводит «ядерные эксперименты», приводящие к распространению радионуклидов, которые не соответствуют стандарту «нулевого выброса» и «вызывают обеспокоенность» в связи с возможным неисполнением Москвой Договора об ограничениях подземных испытаний ядерного оружия 1974 года, констатирует Госдеп.

Одновременно Россия продолжает разрабатывать химическое оружие и скрывать данные о запасах отравляющих веществ, считает ведомство.

«США подтверждают, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химоружия, использовав боевое нервно-паралитическое вещество на британской земле 4 марта 2018 года», — отмечает Госдеп, имея в виду покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Эта атака указывает на то, что Россия сохраняет не заявленную программу химического оружия», — говорится докладе.

По данным на 1997 год Россия признала наличия 40 тысяч тонн отравляющих веществ и отчиталась об их 100-процентном уничтожении к 2015 году. США, как подчеркивает Госдеп, не могут подтвердить, что Россия выполнила обязательства по полному декларированию объектов разработки и производства химоружия, а также его складов. «Кроме того, существуют опасения, что программа фармацевтических агентов имеет боевые цели», — говорится в докладе.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, вступившая в силу 1975 году, также нарушается Россией, полагает Госдепартамент.

«Доступая информация за отчетный период не позволяет подтвердить, что Российская Федерация соблюдает обязательства статьи 2 (конвенции) по уничтожению или направлению на мирные цели» запасов, попадающих под действие договора, говорится в докладе.

«Вопросы исполнения Россией Конвенции по биологическому оружию вызывают обескопоенность много лет. В 2005 году США пришли к выводу, что Россия сохраняет боевую программу биооружия в нарушении статьи 1 Конвенции. Обеспокоенность в связи с действиями РФ сохраняется», — говорится в документе.