Апрель 16th, 2020

Советы по выбору сплит-системы для частного дома

В частном доме особенно остро стоит вопрос кондиционирования и отопления, особенно если вы живете вдали от городских коммуникаций. Именно поэтому у большинства людей начинаются сложности на этапе выбора сплит-системы. Хочется такую, чтоб и воздух очищала (помимо отопления/охлаждения), и красиво выглядела, а также стоила при этом вменяемых денег. Основные критерии при выборе климатической техники — это надежность, низкий уровень шума и производительность. Если вам нужна сплит-система в Украине, загляните на сайт https://comfy.ua. Здесь большой выбор моделей с хорошей производительностью по очень доступной цене. А пока давайте попробуем определить ряд параметров, на которые стоит обратить внимание, покупая кондиционер для частного дома.

Разновидности

Настенные сплит-системы. Классический кондиционер, который монтируется на стену. Это оптимальный вариант в соотношении цена/качество, потому что такая климатическая техника не занимает много места, отлично вписываясь в интерьер любой стилистики, начиная от скандинавского минимализма и заканчивая урбанистическим лофтом.

Канальные кондиционеры. В частные дома такие системы монтируются редко, так как «съедают» существенное пространство под потолком. Канальное кондиционирование чаще встречается в многоэтажках, где вопрос вентиляции стоит особенно остро.

Что лучше: инверторный или неинверторный кондиционер

Неинверторные сплит-системы хоть и стоят дешевле, но постепенно они выходят из обихода. Они работают по простому принципу включения/выключения, то есть периодически включаются для поддержания заданной температуры. Как показывает практика, это сильно сказывается на расходах за электричество, которые возрастают в разы. Что касается инверторных сплит-систем, они гораздо тише, экономичнее и точнее поддерживают температуру. Выбирая климатическую технику для частного дома, мы бы рекомендовали отдать предпочтение именно инверторным кондиционерам.

Есть ли альтернатива

Существуют еще мульти-сплит-системы, подразумевающие использование сразу нескольких внешних блоков. Они чаще устанавливаются в домах с нестандартной планировкой. Есть еще напольные и оконные кондиционеры, но их эффективность весьма сомнительна, если сравнивать с качественными и современными инверторными сплит-системами. Что выбрать? Решать только вам.