Апрель 16th, 2020

Селена Гомес показала свою резко похорошевшую фигуру

27-летняя поп-певица Селена Гомес стала героиней апрельского номера журнала Interview, откровенно поговорив о своем душевном и физическом здоровье. Кроме того звезда снялась в смелой фотосессии в образе горячей девушки из гаража.

Гомес призналась, что никогда не хотела становиться героиней таблоидов, но со временем все вышло из под контроля. Именно поэтому она решила честно заговорить о своих проблемах, пресекая таким образом все сплетни.

«То, как средства массовой информации иногда рассказывали обо мне, звучало по-настоящему ужасно. В действительности не было ничего плохого в том, что мне нужно было исчезнуть или влюбиться. Мне пришлось начать раскрываться, потому что люди говорили за меня, и это меня убивало. Я такая молодая, я буду продолжать меняться, и никто не имеет права рассказывать мне о том, как у меня складывается жизнь», — заявила она.

Ранее в связи с волчанкой и паническими атаками певице пришлось поставить карьеру на паузу, а недавно она рассказала о биполярном расстройстве. При этом Гомес уверяет, что сейчас с ней все в порядке.

«Люди беспокоятся обо мне, потому что у меня были некоторые проблемы в прошлом. И это правда. Но я в порядке. Я разбираюсь с тем, что у меня есть, и если чувствую, что у меня тяжелая неделя или мне не хочется что-то делать, то я этого не делаю», — сказала она.