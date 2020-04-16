Апрель 16th, 2020

Россия запустила в СМИ фейковую новость о «просьбах» украинцев снять блокаду Крыма

В СМИ появилась новость,что,якобы,в Украине население не довольно блокадой Крыма и просят у Президента отменить ее.

«Сбор подписей за отмену блокады Крыма начали украинцы на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Авторы петиции требуют возобновить подачу воды на полуостров, восстановить энергоснабжение, разрешить поставки продовольствия и других товаров.»-цитата из текста.

«»Там тоже живут украинцы», – напоминают граждане Зеленскому.

В обращении указывается на ст.133 Конституции Украины, где Крым в статусе «автономной республики», а также Севастополь названы частью Украины. Получается, Киев сознательно нарушил «законные и конституционные права» своих граждан, проживающих на полуострове, «с помощью водной, экономической, транспортной и энергетической блокад», возмущаются авторы петиции.»-продолжает истерить издание.

По результатам прочитанного,хотелось бы отметить,что если популярное издание решило таки признать Крым украинским,то это можно было сделать проще,не публикуя откровенное вранье. Граждане Украины не нуждаются в снятии блокады с Крыма и не считают нужным поднимать этот вопрос именно сейчас.