Апрель 16th, 2020

Психологи рассказали, как группа крови влияет на личную жизнь

Психологи института психологии города Рига рассказали, как группа крови влияет на личную жизнь. Как оказалось, в зависимости от группы крови жизнь также вносит свои коррективы. По словам психологов, характер человека, можно определить по группе крови.



Первая группа

Не медлите с признанием в любви – сразу в бой. Отбросьте дипломатию и таинственность. Для таких людей важна страсть. Поэтому чем скорее и искреннее вы признаетесь в своих чувствах, тем больше шанс завоевать такую особу. Нужно организовать романтический ужин, полумрак и свечи.



Вторая группа

Таким людям важна духовная близость. Они достаточно ранимы и им, прежде всего, нужно ваше понимание и поддержка и разделение их интересов. Торопить события не стоит. Они сами должны понять, что лучшего варианта нет и Вы — его настоящее счастье. Главное не навязываться, надоедливые вопросы о совместной жизни могут только оттолкнуть.



Третья группа

Старайтесь слушать этого человека. Ему главное ваше понимание. Такие люди любят лесть, даже не прикрытую. Главное, не переусердствуйте с лестью. Парни с третей группой крови любят непосредственных и искренних девушек, пусть все выглядит естественно. Девушки любят долгие ухаживания.



Четвертая группа

Человек нуждается в признании. Он хочет, чтобы вы считали его гениальным. Нужно восторгаться его достижениями, иначе он зачахнет. Хотите выйти за него замуж – познакомитесь поближе с его родственниками и друзьями. Если они будут говорить о том, какая вы неповторимая, то к таким советам ваш избранник охотно прислушается. Вот только на следующий шаг мужчина должен решиться самостоятельно, не торопите его. Девушки с четвертой группой тоже любят, чтобы их хвалили и во всем поддерживали.