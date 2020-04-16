Апрель 16th, 2020

Неожиданная угроза — полеты в космос навсегда сделали инвалидами шесть астронавтов

Американские ученые выяснили, что структурные изменения головного мозга после длительного пребывания в космосе могут сохраняться в течение года после возвращения. В частности, это касается гипофиза: у 6 из 11 астронавтов, которые приняли участие в исследовании, эта структура была деформирована после полета. Кроме того, у всех участников исследования были увеличены объемы головного мозга и циркулирующей в нем спинномозговой жидкости — это одно из последствий увеличения внутричерепного давления и причин ослабленного зрения, пишут ученые в журнале Radiology.

При длительном пребывании в условиях микрогравитации возрастает внутричерепное давление. Одно из наиболее распространенных последствий этого — отек зрительного нерва и вытекающие из него нарушения зрения. При этом изменение давления также приводит и к структурным изменениям в головном мозге и токе спинномозговой жидкости, что ученые неоднократно показывали (1, 2). Это, в свою очередь, может быть как одной из косвенных причин нарушения зрения, так и иметь какие-то дополнительные негативные последствия, в частности — относительно когнитивных функций.

При этом непонятно, сохраняются ли изменения, вызванные пребыванием в условиях микрогравитации, надолго. Ларри Крамер (Larry Kramer) из Техасского университета и Лаборатории изучения зрения и сердечно-сосудистой системы NASA и его коллеги изучили влияние пребывания в космосе на мозг астронавтов на новой выборке: в нее вошли 11 человек, вернувшихся из длительных космических полетов. Ссылаясь на данные NASA, авторы утверждают, что только двое человек из выборки уже принимали участие в подобных исследованиях.

Всем участникам провели МРТ-сканирование до начала полета, на следующий день после возвращения, а также через месяц, три месяца, полгода и год: ученые сосредоточились на изменениях объема головного мозга и циркуляции спинномозговой жидкости.

После полета у астронавтов наблюдалось увеличение объема головного мозга и циркулирующей в нем жидкости в среднем на 33 миллилитра — или два процента. Изменения сохранились и через год после окончания полета: объемы были увеличены на 28 миллилитров. Кроме того, у шести астронавтов наблюдалась небольшая деформация гипофиза — центрального для эндокринной системы участка мозга, а его размер в среднем уменьшился с 5,9 до 5,3 миллиметра.

Пример гипофиза астронавтов до и после полета

Ученые пришли к выводу, что изменения мозга вследствие длительного пребывания в космосе — постоянные: по крайней мере, они сохраняются в течение года, а динамики в сторону возвращения к норме не наблюдается. Изменение объема головного мозга и спинномозговой жидкости, в свою очередь, может быть одной из причин нарушения зрения астронавтов — как и заключали ученые в предыдущих работах.