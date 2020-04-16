Апрель 16th, 2020

«Напыляемые» датчики сделают интерактивной любую поверхность

Представьте себе, что прикоснувшись к подлокотнику вашего дивана, вы переключите канал на телевизоре, или при помощи трафарета на стене вы сможете регулировать яркость света «умной» лампочки. Это, и множество других подобных функций, теперь стало возможным реализовать, благодаря работе исследовательской группы из Лаборатории информатики и искусственного интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), Бристольского университета и университета Бата, Великобритания.

Технология, получившая название «напыляемого интерфейса пользователя» (Sprayable User Interface), заключается в напылении на любую поверхность слоев из токопроводящих медных чернил и декоративных элементов. Эти слои, подключенные к специализированному микроконтроллеру, снабжают его данными, на основании которых микроконтроллер может определить факт прикосновения к ним и выдать соответствующую команду на верхний уровень. Данная технология работает с поверхностями любого характера и любой формы, ее можно использовать даже на наружных стенах зданий и любых других элементов городской инфраструктуры.

«В отличие от других существующих методов, таких, как 3D-печать, струйная печать или наложение дополнительных гибких покрытий, метод распыления ничем не ограничен. И на это нам указывают многочисленные граффити, расположенные иногда в самых невообразимых и неожиданных местах» — пишут исследователи, — «И результатом нашей работы стало дополнение этих граффити технологиями цифровых пользовательских интерфейсов, что позволит придать свойства интерактивности любой физической поверхности».

Разработанная технология позволяет сейчас реагировать только на полноценное прикосновение к интерактивной поверхности. Но в будущем, путем увеличения чувствительности и избирательности приемников сигналов, система сможет реагировать и на скользящие прикосновения пальцем (для увеличения или уменьшения ярости света, громкости звука, к примеру), и даже на движения руками без прямых прикосновений к датчикам на поверхности. Кроме этого, в данную интерактивную технологию легко могут быть добавлены элементы обратной связи в виде напыления на определенные участки светящегося электролюминесцентного покрытия.

Единственным недостатком является то, что для создания интерактивных элементов поверхности сейчас требуется предварительная проверка нанесенных токопроводящих линий и использование трафаретов для нанесения декоративных элементов. Однако, все это не накладывает никаких серьезных ограничений и дизайн будущей интерактивной поверхности ограничивается лишь фантазией ее создателя.

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