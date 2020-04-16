Апрель 16th, 2020

На YouTube бесплатно покажут «Ла-Ла Ленд» и «Джона Уика» и другие интересные фильмы

Lionsgate покажет на YouTube несколько своих крупных проектов. Каждую пятницу в час ночи по московскому времени картина будет демонстрироваться на площадке. Посмотреть бесплатно самые успешные ленты студии можно будет с 17 апреля.

На ближайшее время к показу запланированы «Голодные игры», «Грязные танцы», «Ла-Ла Ленд» и «Джон Уик». Стримы проведёт актриса Джейми Ли Кёртис, к которой также присоединятся другие звёзды.

По словам представителей студии, эта инициатива направлена на воссоздание атмосферы похода в кино для зрителей, которые сейчас могут посмотреть кино вместе лишь из дома. Также Lionsgate сделает пожертвования в организацию, помогающую работникам киноиндустрии, пострадавшим из-за коронавируса, и просит зрителей присоединиться к сбору средств.