 
 
Апрель 16th, 2020

Кайя Гербер умилила поклонников фото со щенком

кайяКайя Гербер,как и все звезды ,временно томиться в заточении.Еще совсем недавно она проводила время в компании своих друзей,а сейчас ей компанию составляют пара симпатичных щенков.

Юная модель рассказала, что временно приютила очаровательных щенков из adoption-центра. Не сумев разлучить двух братьев, она взяла сразу двух и призвала по мере возможности последовать ее примеру, связавшись с местным центром.

Кайя напомнила, что центры в настоящий переживают не менее тяжелые времена, чем кофейни и прочие маленькие бизнесы.

«Если вы давно подумывали о том, чтобы взять животное из приюта, временная самоизоляция — идеальная возможность попробовать себя в роли хозяина и определиться окончательно.»-советует модель

 

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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