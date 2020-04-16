Апрель 16th, 2020

Кайя Гербер умилила поклонников фото со щенком

Кайя Гербер,как и все звезды ,временно томиться в заточении.Еще совсем недавно она проводила время в компании своих друзей,а сейчас ей компанию составляют пара симпатичных щенков.

Юная модель рассказала, что временно приютила очаровательных щенков из adoption-центра. Не сумев разлучить двух братьев, она взяла сразу двух и призвала по мере возможности последовать ее примеру, связавшись с местным центром.

Кайя напомнила, что центры в настоящий переживают не менее тяжелые времена, чем кофейни и прочие маленькие бизнесы.