Апрель 16th, 2020

Как жажда денег побеждает страх смерти у некоторых служителей РПЦ

Один из служителей РПЦ прокомментировал ситуацию с нарушением карантина в храмах.

Знающий церковные дела не понаслышке, служитель объяснил, почему РПЦ фактически саботирует карантинные мероприятия, не закрывает храмы и продолжает заражать людей.

«Такие доходы, самые жирные доходы и дни упускать – когда людей больше всего идет на Пасху, в Великую субботу куличи святить, каждый копеечку оставляет. От этого дохода отказаться? Их привычки чисто бизнесовые бунтуют».

Причем, заражаются не только прихожане, но и сами священники. Однако они не останавливаются, патологическая алчность победила инстинкт самосохранения.

В Москве среди священников 18 COVID-подтвержденных плюс 21 на подозрении. Итого 39. 39 из 1800 священников – это 2,2%. Всего же по городу 10 тыс. случаев на 12 млн – это 0.1%.

«И это не потому, что их Бог так сильно любит, а из-за того, что они контактируют с множеством прихожан, заражаются сами и, конечно, заражают окружающих. Однако, монахи, даже умирая, просят денег, денег, денег… Это какая-то особая порода людей, в которых алчность преодолела все человеческое, даже страх смерти. Буквально, жадностью смерть поправшие.»- пишет возмущенный служитель церкви.