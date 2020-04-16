Апрель 16th, 2020

Хоакин Феникс призвал выпустить заключенных из тюрем

Звезда фильма «Джокер» Хоакин Феникс обратился с воззванием к губернатору штата Нью-Йорк, призвав последнего выпустить всех заключенных из тюрем. Это, по его мнению, это позволило бы избежать массового заражения.

«Распространение коронавируса в тюрьмах угрожает здоровью и безопасности всех нас. Когда вы находитесь в тюрьме, нет такого понятия, как «социальное дистанцирование» и обеспечение хорошей гигиены невозможно. Руководители должны сделать все возможное, чтобы заключенные и те, кто работает в тюрьмах, не заболели и не распространили вирус. Я призываю губернатора Эндрю Куомо принять меры по помилованию жителей Нью-Йорка, находящихся в тюрьме. От его действий зависит жизнь стольких людей. Никто не заслуживает смерти в тюрьме от COVID-19″, — говорится в заявлении актера.

Напомним, что в фильме «Джокер» Феникс сыграл страдающего от психического расстройства уличного актера, который в итоге становится символом городского бунта. Актер был удостоен множества престижных наград, в том числе премии Американской Киноакадемии. Кассовые сборы картины превысили один миллиард долларов. Будет ли у «Джокера» продолжение, пока неизвестно.