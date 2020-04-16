Апрель 16th, 2020

Джамала начала обучать двухлетнего сына музыке

Джамала во время изоляции решила начать приобщать сына к музыке. Мальчику всего два года,но,видимо,ребенок унаследовал талант от звездной мамочки.

Певица преподала Эмир-Рахману мастер-класс игры на барабане. Артистка отбивает ритм на джембе и просит его ритмично повторить услышанное. Мальчик всячески старается и у него неплохо получатся. Более того, малыш проговаривает вслед за мамой размеренные ритмичные звуки.

«Мы с Эмиром каждый день узнаем что-то новое — учим крымско-татарский, украинский, английский, рисуем, лепим и многое другое. Если мама музыкант, уже с раннего возраста начнешь осваивать музыкальные инструменты.

Эта игра развивает мелкую моторику, чувство ритма, Эмир учится различать силы звука и, самое важное, это сложная задача внимания, которой так не хватает нам всем», -написала Джамала в соцсети.

При этом добавила,что гаджетами малыша пока не балуют.