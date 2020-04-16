Доходы бюджета РФ от экспорта нефти рухнули до минимума года, когда развалился СССР

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Доходы бюджета от экспорта нефти рухнули до минимума с 1990-х
Российский федеральный бюджет находится на пороге беспрецедентного в 21-м веке коллапса доходов от продажи нефти за рубеж.
С 1 мая экспортная пошлина на нефть будет снижена в 7,6 раза, сообщил в среду Минфин РФ. С 52 долларов за тонну Urals размер пошлины опустится до 6,8 доллара — минимума за все время ее действия в 2000-х годах.
Снижение пошлины, обеспечивающей около трети сырьевых доходов федеральной казны, связано с резким падением цен на Urals, объясняет Минфин. За период с 15 марта по 14 апреля российский экспортный сорт уходил за рубеж в среднем по 19 долларов за баррель, или 138,7 доллара за тонну.
При этом для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений, а также Приразломного месторождения пошлина установлена на нулевом уровне. Для тяжелых, вязких сортов нефти пошлина снизится в 5,2 раза и составит 1 доллар за тонну.
Помимо сырой нефти снижение пошлин коснется всех категорий углеводородов. Для светлых нефтепродуктов и масел размер пошлины упадет почти в 8 раз, с 15,6 до 2 доллара за тонну; для темных — в 7,7 раза, с 52 до 6,8 доллара.
Пошлина на экспорт товарного бензина понизится с 15,6 до 2 долларов, прямогонного — с 28,6 до 3,7 доллара.
Пошлина на кокс упадет с 3,3 доллара до 40 центов за тонну, а для СПГ и чистых фракций СУГ останется нулевой.
Девальвация рубля на 25% с начала года не компенсирует бюджету все выпадающие сырьеые доходы: рублевая цена нефти (отражающая соотношение курса и нефтяных котировок), держится около 2000 рублей за баррель, несмотря на сделку ОПЕК+.
«Это означает, что базовая сырьевая выручка бюджета будет на 25% ниже, чем заложено, что очень болезненно, но терпимо, с учетом накопленных резервов», — отмечает главный экономист Nordea по России Т.Евдокимова.
Нефть и газ обеспечивают 40% доходов казны, но, к сожалению, ситуация усугубляется тем, что сборы несырьевых налогов также упадут вместе с экономикой, добавляет она.
Сделка ОПЕК+ бессильная поднять нефтяные котировки: баррель Urals в Европе на вторник, 14 апреля, стоил 16,8 доллара. При этом вынужденное сокращение добычи подливает масла в огонь бюджета: физические объемы экспорта нефти и нефтепродуктов с мая могут обвалиться на 17%, предупреждают аналитики Сбербанк CIB.
Пока Минфин РФ оценивает объем выпадающих нефтегазовых доходов в 3-4 триллиона рублей, однако не исключено, что из-за кризиса потери превзойдут ожидания властей, говорит экономист Райффайзенбанка С.Мурашов, передает Финанс.ру.
Россияне, скажите, по вашему рашка не развалится потому, что вам так хочется или потому, что этого не было и не может быть никогда? От вашего ответа зависит точная диагностика ваших умственных способностей.
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