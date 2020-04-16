Апрель 16th, 2020 Доходы бюджета РФ от экспорта нефти рухнули до минимума года, когда развалился СССР Россияне, скажите, по вашему рашка не развалится потому, что вам так хочется или потому, что этого не было и не может быть никогда? От вашего ответа зависит точная диагностика ваших умственных способностей.







Доходы бюджета от экспорта нефти рухнули до минимума с 1990-х



Российский федеральный бюджет находится на пороге беспрецедентного в 21-м веке коллапса доходов от продажи нефти за рубеж.

С 1 мая экспортная пошлина на нефть будет снижена в 7,6 раза, сообщил в среду Минфин РФ. С 52 долларов за тонну Urals размер пошлины опустится до 6,8 доллара — минимума за все время ее действия в 2000-х годах.



Снижение пошлины, обеспечивающей около трети сырьевых доходов федеральной казны, связано с резким падением цен на Urals, объясняет Минфин. За период с 15 марта по 14 апреля российский экспортный сорт уходил за рубеж в среднем по 19 долларов за баррель, или 138,7 доллара за тонну.



При этом для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений, а также Приразломного месторождения пошлина установлена на нулевом уровне. Для тяжелых, вязких сортов нефти пошлина снизится в 5,2 раза и составит 1 доллар за тонну.



Помимо сырой нефти снижение пошлин коснется всех категорий углеводородов. Для светлых нефтепродуктов и масел размер пошлины упадет почти в 8 раз, с 15,6 до 2 доллара за тонну; для темных — в 7,7 раза, с 52 до 6,8 доллара.

Пошлина на экспорт товарного бензина понизится с 15,6 до 2 долларов, прямогонного — с 28,6 до 3,7 доллара.



Пошлина на кокс упадет с 3,3 доллара до 40 центов за тонну, а для СПГ и чистых фракций СУГ останется нулевой.



Девальвация рубля на 25% с начала года не компенсирует бюджету все выпадающие сырьеые доходы: рублевая цена нефти (отражающая соотношение курса и нефтяных котировок), держится около 2000 рублей за баррель, несмотря на сделку ОПЕК+.



«Это означает, что базовая сырьевая выручка бюджета будет на 25% ниже, чем заложено, что очень болезненно, но терпимо, с учетом накопленных резервов», — отмечает главный экономист Nordea по России Т.Евдокимова.

Нефть и газ обеспечивают 40% доходов казны, но, к сожалению, ситуация усугубляется тем, что сборы несырьевых налогов также упадут вместе с экономикой, добавляет она.



Сделка ОПЕК+ бессильная поднять нефтяные котировки: баррель Urals в Европе на вторник, 14 апреля, стоил 16,8 доллара. При этом вынужденное сокращение добычи подливает масла в огонь бюджета: физические объемы экспорта нефти и нефтепродуктов с мая могут обвалиться на 17%, предупреждают аналитики Сбербанк CIB.



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