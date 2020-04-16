Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз

Падение цен на нефть приведет к тому, что с мая, когда вступит в силу новое соглашение ОПЕК+, экспортная пошлина при продаже российского сорта Urals составит 6,8 доллара за тонну при расчетной цене барреля в 19 долларов. Такие расчеты приводит агентство Bloomberg.

В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87 процентов или почти в восемь раз. Дополнительному снижению поспособствует падение экспортных поставок, на что российские компании пошли в рамках сделки, обязавшись опустить добычу до уровня начала века.

Как отмечается в материале, Москва смогла прекратить ценовую войну с Саудовской Аравией, но проблемы от обрушения нефтяных котировок только начинаются. Майский уровень пошлин окажется самым низким с 2002 года, когда был введен нынешний механизм их сбора.