Апрель 16th, 2020

Дочь Анастасии Заворотнюк написала пост-обращение к поклонникам семьи

Любимая многими актриса Аастасия Заворотнюк в настоящее время борется с онкологией. Семья пытается оградить ее от любопытства и не очень много рассказывает о том,что у них происходит.

Но на днях дочь актрисы Анна обратилась к своим и маминым поклонникам.

«Мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния. Но не смотря ни на что, мы должны проявить максимум терпения, внутренней собранности, сосредоточенности и веры, что все пройдет. Такие трудные минуты особенно объединяют людей, делая их добрее, мудрее и человечнее», — пишет девушка.

Подписчики мгновенно отреагировали на пост Анны, написав, что она очень мудрая девушка. Кроме этого, люди указали, что Анна очень похожа на свою звездную маму.

«Вы так похожи на свою маму, такая же светлая и прекрасная», «Красавица Анечка! Да копия мамы! Вам всем в семье: терпения любви и здоровья», «Какие мудрые слова», «Восхищена мудростью, воспитанием», «Полностью, согласна и поддерживаю! Красавица», «Как похожи с мамой», «Спасибо, Вы замечательная такая девушка! Счастья Вам и Вашей семье», — писали люди в комментариях.