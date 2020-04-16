Диетологи рассказали,кому может быть полезна имбирная вода натощак

Группа ученых,после проведенных исследований и анализа результата обьявила о пользе имбирной води.
Как стало известно, регулярное употребление имбирной воды натощак способствует оздоровлению артерий, снижению уровня холестерина в крови, а также нормализует давление.
Также имбирная вода натощак улучшает пищеварение, снижает образование газов в организме, регулирует воспалительные процессы, которые влияют на кровообращение.
Более того, такой напиток выводит из тканей лишнюю воду и токсины, притупляет чувство усталости и пробуждает энергию, позитивно влияет на иммунитет человека, питая его полезными веществами.
Имбирная вода, по словам специалистов, способствует предотвращению простуды и более серьезных болезней, включая разного рода онкологические заболевания.
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