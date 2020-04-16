Апрель 16th, 2020

Актриса Вера Воронкова избила 13-ти летнюю дочь. Девочка в больнице

Российская актриса,известная по картинам и сериалам«Кавказская пленница», «Любовник», «Рай», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Дневник его жены», «Марш Турецкого» ,«9 месяцев»,попала в скандальную историю с родной дочерью.

Подросток попал в одну из столичных больниц с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и различными ушибами. Девочка рассказала, что пьяная артистка из «Кавказской пленницы» напала на нее 14 апреля. По ее словам, она пыталась спрятать алкоголь от матери, из-за чего между ними возник конфликт.

15 апреля дочь Воронковой сумела выйти на связь со старшим братом. Она попросила отвезти ее в больницу.

Сама актриса в беседе с журналистами заявила, что ничего не помнит про драку, а о травмах ребенка якобы узнала только от полицейских.

55-летняя Воронкова — актриса театра и кино, а также заслуженная артистка России.