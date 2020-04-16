Апрель 16th, 2020

Актриса Елена Корикова призналась,что ее карьеру погубил брошенный любовник

Актриса Корикова взлетела на пик популярности после сериала «Бедная Настя». От предложений сниматься не было отбоя.Актриса появлялась в сериалах,кино,клипах ,рекламе,а потом ,внезапно,пропала с экранов.

одной из причин скрытности артистки стали сплетни желтой прессы. Однажды в своем Instagram Корикова призналась, что акулы пера ополчились на нее по заказу обиженного любовника.

«Брошенный мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы, и как женщины. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними», — рассказывает актриса .

«Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ, и сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед», — рассказывает Елена.

СМИ действительно частенько публикуют скандальные новости об актрисе. С завидной регулярностью появляются слухи о ее алкогольной зависимости, увлечении пластикой и новых любовниках. Корикова долго терпела, потом судилась, однако результата это не принесло.