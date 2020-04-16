 
 
Апрель 16th, 2020

Актриса Елена Корикова призналась,что ее карьеру погубил брошенный любовник

кориковаАктриса Корикова взлетела на пик популярности после сериала «Бедная Настя». От предложений сниматься не было отбоя.Актриса появлялась в сериалах,кино,клипах ,рекламе,а потом ,внезапно,пропала с экранов.

одной из причин скрытности артистки стали сплетни желтой прессы. Однажды в своем Instagram Корикова призналась, что акулы пера ополчились на нее по заказу обиженного любовника.

«Брошенный мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы, и как женщины. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними», — рассказывает актриса .

«Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ, и сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед», — рассказывает Елена.

СМИ действительно частенько публикуют скандальные новости об актрисе. С завидной регулярностью появляются слухи о ее алкогольной зависимости, увлечении пластикой и новых любовниках. Корикова долго терпела, потом судилась, однако результата это не принесло.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>