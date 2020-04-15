Апрель 15th, 2020

Журнал Vogue и дизайнер Том Форд создали Фонд помощи модной индустрии

Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур и Том Форд перепрофилировали уже существующую организацию Vogue Fashion Fund в Фонд помощи модной индустрии, пострадавшей от последствий COVID-19, — Fashion Rescue Fund.

Благотворительная организация будет заниматься сбором и распределением денежных средств с целью поддержать легкую промышленность в преодолении экономических трудностей.

Благодаря этой инициативе многие дизайнеры и производители, испытывающие нехватку денег и ресурсов, смогут подать заявку на финансирование, закрыть текущий квартал с наименьшими потерями и удержать бизнес на плаву.

Организация Fashion Fund была основана Советом модных дизайнеров Америки и американским изданием Vogue после кризиса, вызванного терактами 11 сентября 2001 года.

В рамках Фонда ежегодно проводилась премия для молодых талантов, победители которой получали денежные призы и возможность сотрудничества со специалистами в фэшн-сфере.



