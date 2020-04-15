 
 
Апрель 15th, 2020

Впервые в истории со времен Второй Мировой над Британией не пролетел ни один самолет

Небо Великобритании осталось без самолётов. И очистилось настолько, что в него вернулись военные

Радары в Великобритании зафиксировали момент, когда в небе не было ни одного самолёта. Картинка шокировала энтузиаста из города Уинчестер: он давно следит за авиасообщением и впервые в жизни видел карту настолько пустой. Всё это, конечно же, хорошо влияет на природу — правда, эксперты уже признали, что одной пандемии для очищения неба недостаточно.

Впечатляющую картинку с пустым небом над Великобританией запечатлел мужчина из Уинчестера. 15 апреля об этом сообщила газета Metro. Пол МакТаггарт наблюдал за перелётами через приложение flightradar24 и заметил, что над Британскими островами нет ни одного самолёта.

Меня шокировало то, что я увидел над Великобританией прошлой ночью… Никогда такого не замечал.

Великобритания впервые осталась без самолётов. Небо очистилось настолько, что в него никто не вернулся

Единственным самолётом поблизости был Cargolux Boeing 747, который летел из США в направлении Европы. Следить за авиасообщением в родной стране — хобби МакТаггарта. И в последнее время он всё чаще замечает правительственные дроны или разные военные воздушные судна.

Category: Мир, Новости ﻿
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