Апрель 15th, 2020

Впервые в истории со времен Второй Мировой над Британией не пролетел ни один самолет

Радары в Великобритании зафиксировали момент, когда в небе не было ни одного самолёта. Картинка шокировала энтузиаста из города Уинчестер: он давно следит за авиасообщением и впервые в жизни видел карту настолько пустой. Всё это, конечно же, хорошо влияет на природу — правда, эксперты уже признали, что одной пандемии для очищения неба недостаточно.

Впечатляющую картинку с пустым небом над Великобританией запечатлел мужчина из Уинчестера. 15 апреля об этом сообщила газета Metro. Пол МакТаггарт наблюдал за перелётами через приложение flightradar24 и заметил, что над Британскими островами нет ни одного самолёта.

Меня шокировало то, что я увидел над Великобританией прошлой ночью… Никогда такого не замечал.

Единственным самолётом поблизости был Cargolux Boeing 747, который летел из США в направлении Европы. Следить за авиасообщением в родной стране — хобби МакТаггарта. И в последнее время он всё чаще замечает правительственные дроны или разные военные воздушные судна.