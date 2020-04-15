Апрель 15th, 2020

В Украине перенесены сроки весеннего призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский перенес сроки весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года из-за коронавируса.

Соответствующий указ № 103 от 23 марта 2020 года опубликован на сайте главы государства.

Ранее по распоряжению Командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу.

При этом военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовывать противоэпидемические мероприятия.