В Индии предлагают еду в обмен на пластиковый мусор в кафе

«Мусорное кафе» открылось в индийском городе Амбикапур в прошлом году и уже стало невероятно популярным. Здесь, в небольшом уютном кафе недалеко от автовокзала, любой человек может получить сытный и вкусный обед в обмен на пластиковый мусор, который он накопил у себя дома или собрал на улицах. Пластиковые отходы, которые можно встретить повсюду во многих населенных пунктах Индии, теперь можно собрать и получить за это вкуснейший обед. И это гениальное решение проблемы.

По словам организаторов проекта, такое кафе должно привлечь внимание общественности к проблеме пластикового мусора, а также научить людей не выбрасывать его на улицах. Для Индии, где до сих пор много людей, которые не имеют возможности полноценно питаться, это не только решение экологической проблемы. Те индийцы, которые несколько раз в неделю приносят сюда пластиковый мусор, получают взамен полноценную еду из нескольких блюд, которая способна решить их проблемы с питанием. И это тоже очень важно.