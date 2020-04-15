В Индии предлагают еду в обмен на пластиковый мусор в кафе

«Мусорное кафе» открылось в индийском городе Амбикапур в прошлом году и уже стало невероятно популярным. Здесь, в небольшом уютном кафе недалеко от автовокзала, любой человек может получить сытный и вкусный обед в обмен на пластиковый мусор, который он накопил у себя дома или собрал на улицах. Пластиковые отходы, которые можно встретить повсюду во многих населенных пунктах Индии, теперь можно собрать и получить за это вкуснейший обед. И это гениальное решение проблемы.
По словам организаторов проекта, такое кафе должно привлечь внимание общественности к проблеме пластикового мусора, а также научить людей не выбрасывать его на улицах. Для Индии, где до сих пор много людей, которые не имеют возможности полноценно питаться, это не только решение экологической проблемы. Те индийцы, которые несколько раз в неделю приносят сюда пластиковый мусор, получают взамен полноценную еду из нескольких блюд, которая способна решить их проблемы с питанием. И это тоже очень важно.
Конечно, среди посетителей кафе есть и просто ответственные индийцы, которые понимают, что проблему пластикового мусора необходимо решать как можно скорее. По данным природоохранных служб страны, в Индии ежедневно образуется около 25 000 тонн пластиковых отходов. Индийские реки, сельскохозяйственные поля и городские улицы загрязнены мусором, и даже ветеринары извлекают пластик из желудков коров.
Все говорит о том, что существующая система сбора отходов не справляется с растущим количеством пластикового мусора. В такой ситуации кафе, подобные тому, что открылось в городе Амбикапур, могут стать решением проблемы, ведь каждый посетитель собирает примерно по 1 килограмму отходов, а есть и те, кто приносит по 5-7 килограммов. Собранный в необычном кафе пластик отправляется на переработку. Люди чувствуют свою причастность к улучшению экологии города и регулярно собирают пластиковый мусор, получая взамен вкусную еду. Кроме того, они видят результат своих трудов, так как из собранного в кафе пластика делают дороги. Пластиковая крошка служит дополнением к традиционному составу асфальтового покрытия, что позволяет сэкономить на строительстве.
Индия планирует в ближайшие годы отказаться от одноразовой пластиковой посуды, а также расширить действие программ, направленных на сбор и утилизацию пластиковых отходов. Мусорное кафе в Амбикапуре является прекрасным примером того, как можно решить пластиковую проблему, и некоторые города Индии намерены пойти таким же путем.
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