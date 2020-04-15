Апрель 15th, 2020

Ученые рассказали какие болезни лечит сало и сколько его есть

Ученые рассказали какие болезни лечит сало — исследователи считают, что если сало употреблять правильно и регулярно, то можно избавиться от большого числа заболеваний, но главное не переусердствовать. В институте здоровья Дрездена диетологи определили несколько полезных и лечебных свойств.

В сыром сале содержатся витамины А, Е и D, которые помогают поддерживать здоровье в норме. 1 — 2 ломтика сала, съеденные за обедом, помогают избавляться организму от «плохого» холестерина, очищая кровеносные сосуды изнутри. Он достаточно быстро выводится из организма. Затем сало очень хорошо влияет на желчные протоки, благодаря чем, желчь можно вывести из организма в течении дня. При этом сало желательно употреблять каждый второй день. При этом вы получите и результативное очищение печени.

Очень полезно есть сало в холодное время года, съешьте один бутерброд с ломтиком сала, вам будет намного теплее и комфортнее на улице. Продукт обладает согревающим действием, поскольку насыщает организм полезными жирами.

Ученые выяснили, что люди, которые едят сало, улучшают свои умственные способности. Продукт оказывает воздействие на человеческий мозг, подобно шоколаду. А теперь о рекомендуемых дозах.

Чтобы получать опасное количество арахидоновой кислоты в составе сала, его пришлось бы есть каждый день по 200–400 г. Так вы превысите нормы потребления жиров, соли и холестерина и холестерин будет превышен. Но в принципе сало считается полезным продуктом, если его потреблять не больше 50 г в день. Тогда вы только улучшите самочувствие и радость от своей жизни.