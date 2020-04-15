Апрель 15th, 2020

Ученые нашли причину, почему люди умирают во сне

Ученые нашли причину, почему люди умирают во сне — оказалось, что долгий сон убивает, причем не только в старшем возрасте, но может унести в мир смерти и молодых. Китайские исследователи нашли связь между инсультом и длительным сном.

Сон в ночное время длительностью более 9 часов повышает риск возникновения инсульта. То же самое касается и дневного сна, который длится дольше полутора часов.



Ученые из Китая пригласили для участия в исследовании 31,750 тыс. чел. средним возрастом 62 года без инсульта в анамнезе. Во время шестилетнего эксперимента инсульт был зафиксирован у 1557 испытуемых.



Выяснилось, что у людей, спавших минимум 9 часов в сутки, острые нарушения кровообращения в мозге наблюдались на 23 % чаще, нежели у отдыхавших 7-8 часов.



С риском инсульта связана и длительность сна в дневное время. У участников эксперимента, регулярно спавших днем в течение минимум 90 минут, острое нарушение мозгового кровообращения происходило на 25 % чаще, нежели у отдыхавших до получаса.



Люди, которые вовсе не спали в дневное время, сталкивались с инсультом чаще, чем отдыхавшие.



Результаты исследования свидетельствуют, что любящие подольше поспать люди старшего возраста страдали от инсульта на 85 % чаще, чем те, кто соблюдал умеренную продолжительность дна в любое время суток. Их скорректировали, беря в учет другие факторы, которые влияют на появление проблем с сердечно-сосудистой системой: диабет, высокое артериальное давление, курение.



На вероятность инсульта влияет также качество сна. Участники эксперимента, говорившие, что плохо спали, имели риск получить острое нарушение кровообращения в мозге на 29 % выше, чем те, кто оставался доволен своим сном.