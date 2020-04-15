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Ученые — COVID-19 в 10 раз смертоноснее пандемии свиного гриппа 2009 года

COVID-19 в 10 раз смертоноснее пандемии 2009 года | Фото:

Коронавирус нового типа COVID-19 в 10 раз смертоноснее, чем свиной грипп H1N1, который вызвал глобальную пандемию в 2009 году.

Об этом 13 апреля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает AFP.


«Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен, в 10 раз более смертоносен, чем пандемия гриппа 2009 года», – подчеркнул он на брифинге в Женеве.

По словам Гебреисуса, он призывает все страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер борьбы с распространением коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

«Я знаю, что некоторые страны уже планируют отказ от ограничений, которые призывают оставаться дома. ВОЗ работает с пострадавшими странами над стратегиями постепенного и безопасного ослабление ограничений», – подчеркнул глава ВОЗ.

http://mignews.com/news/health/world/130420_202336_14508.html

Category: Мир, Новости ﻿
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