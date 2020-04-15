Апрель 15th, 2020

Трамп обсудит борьбу с коронавирусом с лидерами «Большой семерки»

Президент США Дональд Трамп в четверг проведет видеоконференцию с лидерами «Большой семерки», посвященную координации национальных усилий по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил во вторник Белый дом.

Трамп, который председательствует в «семерке» в этом году, планировал провести нынешний саммит в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, в июне, но перевел его в виртуальный формат из-за вируса.

В «Большую семерку» входят США, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и Германия – все они серьезно пострадали от эпидемии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого был выявлен коронавирус, был выписан из лондонской больницы менее недели назад, после того как провел в отделении интенсивной терапии несколько дней.

«Через совместную работу «Большая семерка» использует подход, предусматривающий участие всего общества в преодолении кризиса, который затрагивает самые разные сектора, включая здравоохранение, финансы, гуманитарную помощь, науку и технологии», – заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

Виртуальное совещание в четверг станет продолжением видеоконференции 16 марта, когда лидеры «Большой семерки» впервые встретились в таком формате, чтобы обсудить усилия по борьбе с коронавирусом.

Ожидается, что в дополнение к совещанию на этой неделе в мае пройдет еще одна сессия, которая заложит основу для видеоконференции в июне.

Ведущий эксперт правительства по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил во вторник, что критически важные процедуры тестирования и отслеживания контактов инфицированных пока не вышли в США на уровень, который позволил бы начать открывать экономику страны.

Заявление Фаучи придало долю осторожности все более оптимистичным прогнозам со стороны Белого дома.

«У нас должно быть что-то эффективное, на что мы можем положиться, но пока мы к этому не пришли», – заявил Фаучи в интервью Associated Press.

Комментарии Фаучи прозвучали на фоне размышлений президента Дональда Трампа и других в его администрации о том, как быстро бизнес может возобновить свою работу, а американцы – вернуться к работе через несколько недель после того, как стремительно распространяющаяся эпидемия коронавируса, фактически, остановила американскую экономику.

Трамп рассуждал о возможности возобновления работы некоторых секторов к 1 мая, заявив, что он может объявить о рекомендациях уже на этой неделе.

Фаучи назвал 1 мая «немного чересчур оптимистичной» датой для многих районов страны.