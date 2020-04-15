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Старейший еврей России стал жертвой коронавируса

Фото: Официальный сайт правительства Приморского края

Житель Приморского края Ефим Гольдберг — 106-летний ветеран Второй мировой войны, участник арктических походов, поэт и общественный деятель, — скончался во Владивостоке 12 апреля. Причиной послужило осложнение после перенесенного коронавируса.

Ефим Моисеевич родился в небольшом городке в Белоруси, закончил ФЗУ, отслужил в армии и поступил в Московский педагогический институт, решив стать историком. Но окончить его не успел — началась война. Всех родных Гольдберга в 1941 году расстреляли фашисты. А он пошел в московское ополчение.

На фронте он прошел путь от рядового до командира роты танковой бригады. Участвовал в битве на Висле и на Одере. Штурмовал Берлин. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами.

 

После войны Ефим Моисеевич служил в танковых войсках в Приморье, демобилизовавшись в начале 60-х. И только после того осуществил свою мечту — стал моряком, первым помощником капитана судов Дальневосточного морского пароходства.

До конца своих дней ветеран занимался общественной деятельностью, писал стихи. Издал пять поэтических сборников.

В последние годы Гольдберг принимал участие в жизни еврейской общины Владивостока.

Category: Израиль, Новости, Россия ﻿
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