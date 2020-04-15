Апрель 15th, 2020

Старейший еврей России стал жертвой коронавируса

Житель Приморского края Ефим Гольдберг — 106-летний ветеран Второй мировой войны, участник арктических походов, поэт и общественный деятель, — скончался во Владивостоке 12 апреля. Причиной послужило осложнение после перенесенного коронавируса.

Ефим Моисеевич родился в небольшом городке в Белоруси, закончил ФЗУ, отслужил в армии и поступил в Московский педагогический институт, решив стать историком. Но окончить его не успел — началась война. Всех родных Гольдберга в 1941 году расстреляли фашисты. А он пошел в московское ополчение. На фронте он прошел путь от рядового до командира роты танковой бригады. Участвовал в битве на Висле и на Одере. Штурмовал Берлин. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами.