Апрель 15th, 2020

Шэрон Стоун рассказала, почему ей не нужен мужчина, и как она полностью потеряла память

Несколько дней назад 62-летняя Шэрон Стоун поделилась обложкой нового номера немецкого Vogue, ну а недавно в сети появилось и интервью, которое актриса дала изданию.

Шэрон Стоун

Голливудская звезда снова откровенно высказалась о том, как движение #MeToo изменило киноиндустрию, а также призналась, что пользуется приложением для знакомств.

Когда я начинала как модель и актриса, характеристика «я бы с ней переспал» приравнивалась к работоспособности и фотогеничности. 20 лет индустрия была довольно женоненавистнической. Мэл Гибсон, который на три года старше меня, думал, что я слишком стара, чтобы быть его партнершей.

Мне говорили, что я выгляжу слишком мужественной, спортивной и мускулистой, а это считалось довольно несексуальным. Чтобы быть воспринятой по-другому, я сам сфотографировалась полуголой для Playboy,

— рассказала Шэрон.

Актриса также вспомнила, как пережила тяжелый период жизни после перенесенного в 2001 году инсульта (тогда Стоун было 43 года). Это событие полностью поменяло ее жизнь, лишив на время работы и, следовательно, денег, а также, по ее признанию, разрушило брак с Филом Бронштейном (пара рассталась в 2004 году).

Я не могла вспомнить многих людей вообще. Вы чувствуете себя странно в своей собственной жизни. Мне потребовалось два года, чтобы я смогла снова говорить и видеть. Я заикалась, и у меня были настоящие проблемы со зрением, я не чувствовала своего колена. Некоторые лекарства мне очень помогли, и все же понадобилось почти семь лет, чтобы полностью восстановить память, — вспомнила Стоун о том времени.

Трудностей добавило и то, что актрисе сначала поставили неправильный диагноз, а данные о состоянии звезды врач сразу передал прессе.

Вместо того чтобы обсуждать со мной лечение, он болтал с журналистами по телефону,

— вспомнила Стоун.

Актриса также рассказала, что сейчас пишет книгу об этом периоде жизни, выход которой планируется на конец года.

Инсульт совпал у Шэрон Стоун и с кризисом, когда она учлась принимать свой возраст.

Когда мне было за сорок, в моей жизни был момент, когда я просто заходила в ванную с бутылкой вина, запирала дверь и говорила себе: «Я не выйду, пока я полностью не приму свое тело».

Я начинала плакать, увидев свое слегка стареющее тело и лицо в зеркале. Но вы не полностью бессильны и можете значительно замедлить процесс, если соберетесь, будете соблюдать дисциплину, правильно питаться и много тренироваться,

— призналась Стоун.

Своей лучше тренировкой актриса назвала танцы, признавшись, что 3—4 раза в неделю от души танцует весь вечер, устраивая себе личную домашнюю дискотеку. А вот нормализовать режим ей удалось после того, как она перестала пользовать темными шторами.

Так я привела в порядок свой сон, и теперь просыпаюсь в восемь утра, а не в полдень,

— поделилась лайфхаком актриса.

Шэрон также поделилась своим опытом онлайн-знакомств — актриса пользуется приложением Bumble, где сейчас общается с инженером из аэрокосмической отрасли. Но серьезных отношений она пока, похоже, не ищет.

Вы знаете, если в моем возрасте человек одинок, значит, на это есть свои причины. И я не исключение. Чаще всего в приоритете оказываются другие вещи. Или вы активно работаете, или просто перестает быть социально активным, или у вас неудачный опыт предыдущих отношений,

— рассказала Стоун.

Актриса также поделилась своим мнением о том, как благодаря движению #MeToo изменилось общество.

Даже если вы накапливаете гнев десятилетиями, вы не можете упустить из виду контекст в ретроспективе. Трудно арестовать человека за то, что он курил в самолете тридцать лет назад. Это было бы смешно. Но изнасилование является преступлением. Это не имеет ничего общего с обжиманиями на вечеринке десятки лет назад.

Мы должны защищать упорядоченную процедуру для расследования фактического преступления. Абсурдно, что есть более сорока свидетелей действий Харви Вайнштейна, но в суде занимались волокитой и решали, совершил ли он преступление!

— высказалась актриса.