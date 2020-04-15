Апрель 15th, 2020

Саудовская Аравия предложила клиентам из Азии и Европы три месяца не платить за нефть

Саудовская Аравия продолжает усиливать демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии, выдавливая российских поставщиков.



Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей.



Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, азиатские и европейские НПЗ получили от саудитов преложение на 90 дней отсрочить оплату поставок.



Отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки. Saudi Aramco «просит нас внести поправки в существующее соглашение, включив в него вексель, который в принципе даст вам возможность оплатить через банк в течение 90 дней», — рассказал Reuters представитель нефтеперерабатывающей компании из Азии.



Несмотря на сделку ОПЕК+ о рекордном в истории сокращении добычи нефти и почти безоговорочную капитуляцию России, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Саудовская Аравия, Эр-Рияд не спешит заканчивать «ценовую войну».

В понедельник Saudi Aramcо опубликовала прайс-лист отгрузочных цен на май, оставив в силе скидки на поставку в Северо-Западную Европу и увеличив их для Срезидемноморья и Азии.



На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.



Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light — на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.



Резко снизятся цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое — с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent.