Апрель 15th, 2020

Саре Мишель Геллар – 43: она рассказала, почему не снимается в кино

Популярная американская актриса, известная как исполнительница главной роли в сериале «Баффи – истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар 14 апреля отметила свой день рождения.

Ей исполнилось 43 года. В связи с этим предлагаем узнать, куда пропала артистка и как она выглядит сейчас.

Сара Мишель Геллар родилась 14 апреля 1977 года в Нью-Йорке в семье евреев. На телевидение Сара попала еще в возрасте четырех лет, но мировую славу она получила после того, как сыграла главную роль в подростковом сериале «Баффи – истребительница вампиров», вышедшем на экраны в 1997 году.

Также актриса появилась в фильмах «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Крик 2″, «Жестокие игры», «Просто неотразима», «Скуби-Ду», «Проклятие» и других.

Сейчас Сара Мишель Геллар взяла перерыв в карьере. Вместе со своим мужем Фредди Принцем-младшим, с которым она познакомилась еще на съемках фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», они воспитывают двоих детей. Это 10-летняя Шарлотта Грэйс Принц и 7-летний Рокки Джеймс Принц.