Апрель 15th, 2020

Российская нефть подешевела ниже уровня рентабельности

Во вторник, 14 апреля, российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе подешевел на $3,59 — до $16,71 за баррель, сообщило агентство Argus.



Это цена на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам.



Скидка на Urals к североморскому Argus North Sea Dated, отражающему стоимость североморской легкой нефти, осталась прежней — $3,70 за баррель, отмечает агентство Argus.



Июньский фьючерс Brent торговался 14 апреля по цене $29–32 за баррель, аналитики прогнозируют среднюю цену Brent в 2020 году выше $30.

1 апреля цена на Urals достигла минимального значения с марта 1999 года — $10,54 за баррель. Но затем в течение недели она выросла почти вдвое благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа



